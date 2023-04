Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zwei Taten, gleiche Diebe? + Hebelversuche + Pfeil und Bogen entwendet + Flucht nach Kraftfahrzeugrennen? + Außenspiegel beschädigt + Feuer auf Balkon + E-Scooter entwendet + und mehr

Gießen (ots)

Gießen: Zwei Taten, gleiche Diebe?

Diebe versuchten in der Nacht auf Freitag, 7. April, in einen Elektroladen in der Rudolf-Diesel-Straße einzubrechen. Dafür schlugen sie zwischen 18 Uhr des Vorabends und 10 Uhr eine Scheibe ein und verursachten damit einen etwa 200 Euro hohen Schaden. Offenbar ließen sie anschließend von weiteren Handlungen ab und flüchteten ohne Diebesgut. Mit einem anderen Ausgang verlief der zweite Einbruch zwischen 16.30 Uhr am Samstag, 15. April, und 13.15 Uhr am Sonntag: Wieder schlugen Diebe eine Scheibe ein und gelangten dadurch in das Gebäude. Dort entwendeten sie mehrere hundert Meter Kupferkabel im fünfstelligen Wert. Ob die zwei Taten in Zusammenhang stehen, ist mitunter Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Gießen sucht Zeugen: Wer hat in den beiden angegebenen Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg- Krofdorf-Gleiberg: Hebelversuche

Mehrere Beschädigungen, die von einem angesetzten Hebelwerkzeug stammen dürften, stellten Zeugen am Freitag an der Tür einer Gaststätte in der Wetzlarer Straße fest. Offenbar versuchten Diebe zwischen Donnerstag, 13. April, 13 Uhr und Freitag, 16.30 Uhr in das Gebäude zu gelangen, scheiterten aber an der Tür. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Kripo in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Pfeil und Bogen entwendet

Mit einem Bogen und etwa 20 Pfeilen machte sich ein Dieb im Seltersweg aus dem Staub, nachdem er die Sportartikel aus einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus entwendet hatte. Zwischen Freitag, 31. März, und Samstag, 15. April, 9.30 Uhr gelangte er auf bislang unbekannte Weise in das Haus, verschaffte sich Zutritt zu dem abgeschlossenen Kellerabteil und durchsuchte es. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 40 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Flucht nach Kraftfahrzeugrennen?

Vermutlich nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen auf einem Parkplatz im Tannenweg flüchteten die zwei beteiligten Fahrer in ihren Fahrzeugen, als ein Polizeiwagen am Samstag, 15. April, gegen 2.40 Uhr in der Straße eintraf. Über den Leihgesterner Weg raste der Fahrer eines schwarzen Mercedes vor der ihn verfolgenden Polizeistreife davon und erreichte dabei wohl eine Geschwindigkeit von über 160 km/h. Obwohl die Beamten ihn nicht kontrollieren konnten, bestehen aufgrund des bekannten Kennzeichens Ansätze zu den nun andauernden Ermittlungen. Hierzu bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Wer hat zur genannten Zeit ein Autorennen beobachtet? Wer hat den Mercedes oder ein anderes, bislang nicht näher bekanntes Fahrzeug, am oder in der Nähe vom Tatort flüchten sehen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555, entgegen.

Grünberg- Harbach: Außenspiegel beschädigt

Mehrere hundert Euro hoch ist der Schaden an einem weißen Ford Focus, nachdem Unbekannte einen Außenspiegel abschlugen oder abtraten. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Samstag, 15. April, zwischen 1 Uhr und 3.15 Uhr in der Straße Friedensruh. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Laubach: Feuer auf Balkon

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt waren am Samstag, 15. April, in der Gießener Straße im Einsatz, nachdem dort gegen 8.05 Uhr auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war. Insgesamt kam es zu einem recht glimpflichen Ausgang: Die Feuerwehr löschte den Brand, kein Bewohner erlitt Verletzungen und der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich. Nach derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch fahrlässiges Handeln entstand.

Gießen: E-Scooter entwendet

Einen schwarzen "Epowerfun"-E-Scooter entwendeten Unbekannte aus einer Tiefgarage in der Straße Alter Wetzlarer Weg. Das etwa 650 Euro teure Gefährt kam zwischen Donnerstag, 13. April, 16 Uhr, und Sonntag, 3 Uhr, abhanden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Ohne Führerschein, dafür aber mit Alkohol

Ohne Führerschein, dafür aber mit Alkohol im Körper war am Sonntag, 16. April, ein 31-Jähriger aus Oberursel mit einem PKW unterwegs. Bei der Kontrolle am Schiffenberg pustete der Mann bei der Kontrolle in den frühen Morgenstunden einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme und entsprechende Anzeigen gegen ihn waren die Folge.

Gießen: Pfefferspray, Schläge und Tritte

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Gießener Polizei, nachdem ein 21-jähriger Gießener am Sonntagmorgen, 16. April, vor einem Nachtclub in der Ludwigstraße Schläge und Tritte kassierte. Zudem soll einer der vier unbekannten Personen zuvor auch Pfefferspray gegen ihn eingesetzt haben. Eine Personenbeschreibung der geflüchteten Personen liegt nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung gegen 4 Uhr beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 zu melden.

Gießen: Reifen zerstochen

Vermutlich mit einem Messer zerstach ein Unbekannter einen Reifen eines weißen VW Passat, der in der Straße Kugelberg parkte. Der etwa 100 Euro hohe Schaden entstand zwischen Samstag, 15. April, 16.20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Hinweise hierzu nehmen die Beamte der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 entgegen.

Langgöns-Niederkleen: Schraube untergelegt

Nach einem Reifenschaden vermutet ein VW-Besitzer, dass Unbekannte zwischen Freitag, 14. April, 16.15 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, eine Schraube unter einen Reifen seines blauen Golf legten. In diesem Zeitraum parkte der PKW in der Butzbacher Straße. In der Folge bohrte sich die Schraube in den Reifen und verursachte einen etwa 200 Euro hohen Schaden. Hinweise hierzu sind an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555, zu richten.

Staufenberg-Mainzlar: Linke Fahrzeugseite beschädigt

Beschädigungen entlang der kompletten linken Fahrzeugseite ließ ein unbekannter Autofahrer an einem blauen 3er BMW zurück. Dieser parkte zwischen Freitag, 14. April, 20 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Didierstraße in der Nähe der Bieneckstraße. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den etwa 6.000 Euro hohen Schaden zu kümmern. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum einen Unfall beobachteten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Opel touchiert

Einen weißen Opel Corsa touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Stephanstraße und verursachte dabei zwischen Donnerstag, 13. April, 16.45 Uhr, und Samstag, 17.30 Uhr, einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Golf touchiert

Einen geparkten grauen VW Golf touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Samstag, 15. April, 18.45 Uhr, und Sonntag, 7.50 Uhr in der Bahnhofstraße. Anstatt sich um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher anschließend unerlaubt. Die Beamten der Polizeistation Nord bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Laubach- Gonterskirchen: Fahrzeugteile zurückgelassen

Mehrere Fahrzeugteile fanden Polizeibeamte am Sonntag, 16. April, gegen 11 Uhr an einem Unfallort in der Kreisstraße 191 zwischen Gonterskirchen und Einartshausen. Vermutlich kam ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf einer Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Ermittlungen zu den gefundenen Autoteilen dauern an, die Polizei in Grünberg sucht Zeugen: Wer hat den Unfall oder das anschließend wegfahrende Auto gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06401/ 91430.

Laubach: Gegenverkehr touchiert

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag, 13. April, ein auf der B 276 Richtung Laubach fahrender roter Ford Mondeo offenbar über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Spur des Gegenverkehrs. Dadurch touchierte der PKW gegen 15 Uhr einen entgegenkommenden schwarzen BMX X 5, an dem ein 2.000 Euro hoher Schaden entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Ford-Fahrer unerlaubt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

