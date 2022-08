POL-EL: Papenburg - Einbruch in Schule

Haren (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 15. Juli und dem 4. August eine Schiffsglocke aus dem Schifffahrtsmuseum an der Kanalstraße in Haren entwendet. Auf der Schiffsglocke ist der Name "Thea Angela" eingraviert. Zudem wurde ein dort ausgestelltes Steuerhaus beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

mehr