POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.05.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++ Raubdelikt ++ Verkehrsunfall i.v.m. Trunkenheit ++ Betrunkener Fahrzeugführer ++ Körperverletzung ++ Einbruch Kleingartenverein ++ Kellerraum aufgebrochen/ Sachbeschädigung an Pkw Emden - Raubdelikt Am Samstag, den 13.05.2023, circa 22:45 Uhr kam es in der Hermann-Neemann-Straße in Emden zu einem Raubdelikt. Mehrere bislang unbekannte junge Männer bedrängten und schlugen einen 29jährigen Emder und entwendeten daraufhin einige mitgeführte ...

