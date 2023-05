Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung 14.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Raubdelikt ++ Verkehrsunfall i.v.m. Trunkenheit ++ Betrunkener Fahrzeugführer ++ Körperverletzung ++ Einbruch Kleingartenverein ++ Kellerraum aufgebrochen/ Sachbeschädigung an Pkw

Emden - Raubdelikt

Am Samstag, den 13.05.2023, circa 22:45 Uhr kam es in der Hermann-Neemann-Straße in Emden zu einem Raubdelikt. Mehrere bislang unbekannte junge Männer bedrängten und schlugen einen 29jährigen Emder und entwendeten daraufhin einige mitgeführte Gegenstände. Sie flüchteten Richtung blaue Brücke am Delft.

Leer - Verkehrsunfall Trunkenheit

Am Nachmittag des 13.05.2023 kam es im Einmündungsbereich der Straße Blinke/ Pferdemarktstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Führerin (68Jahre) aus Leer und zwei Fußgängerinnen (26 und 15 Jahre) aus Leer. Eine Fußgängerin verletzt sich bei dem Zusammenstoß schwer. Beide Fußgängerinnen werden in ein Krankenhaus verbracht. Bei der unfallverursachenden Pkw-Führerin wird ein nicht unerheblich hoher Atemalkoholgehalt festgestellt (AAK-Wert 2,24 Promille). Zwecks Entnahme einer Blutprobe und weiterer Aufnahme wurde diese zur Dienststelle verbracht. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt. Während der Aufnahme beleidigte die Fahrzeugführerin die eingesetzten Polizeibeamten. Hierzu wurde eine separate Anzeige gefertigt.

Emden - Betrunkener Fahrzeugführer

Am Samstagabend befuhr ein 35jähriger Emder mit seinem Pkw aus Wybelsum kommend das Emder Stadtgebiet. Hierbei geriet er mehrfach in den Gegenverkehr, so dass es beinahe zu Unfällen gekommen wäre. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit 2,13 Promille erheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise gefährdet worden sind, mögen sich mit der Polizei Emden in Verbindung setzen.

Emden - Körperverletzung

In der Nacht zu Sonntag wurde in der Faldernstraße ein 23jähriger Emder von zwei männlichen Personen angegriffen und geschlagen. Das Opfer erlitt dabei blutende Verletzungen im Gesicht und wurde ins Krankenhaus verbracht

Emden - Einbruch in Kleingartenverein

Von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein unbekannter Täter im Emder Ortsteil Harsweg Zutritt zu einer Gartenlaube und entwendete diverses Werkzeug und eine Batterie.

Emden - Kellerraum aufgebrochen und Pkw beschädigt In einem Mehrfamilienhaus der Emder Heinrich-von-Kleist-Straße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Kellerraum aufgebrochen. Nach ersten Ermittlungen wurden dabei jedoch keine Gegenstände entwendet. Außerdem wurde vor dem Mehrfamilienhaus ein dort parkender Pkw verkratzt.

