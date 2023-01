POL-MG: 69-Jähriger nach Sturz mit Fahrrad schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 29. Januar, an zwei Fahrzeugen an der Peter-Krall-Straße die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertgegenstände gestohlen. Die Besitzer der betroffenen Wagen gaben an, dass sie die Fahrzeuge gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz am Freibad Volksgarten abgestellt hätten. Gegen 23.30 seien die Seitenscheiben ...

