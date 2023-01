POL-MG: Unbekannte brechen in Autos ein und stehlen Wertgegenstände

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 28. Januar, haben sich Betrüger in Windberg als Wasserwerker ausgegeben, um in die Wohnung einer 83-jährigen Frau zu gelangen. Dort nahmen sie Geld und Schmuck an sich. Am Samstag klingelte es gegen 13.30 Uhr an der Wohnungstür einer 83-jährigen Frau in Windberg. Als sie die Tür öffnete, standen ihr ein Mann und eine Frau gegenüber. Sie gaben an, Handwerker zu sein und zeigten ...

