POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.05.2023

++Zeugenaufrufe++

Leer - Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw gesucht Am 10.05.2023 kam es gegen 12:30 Uhr auf der Friesenstraße zu einem Zusammenprall zwischen einer derzeit unbekannten Fahrradfahrerin und einer Pkw-Fahrerin. Die 36-jährige Pkw-Fahrerin kam aus einer Ausfahrt, welche sich zwischen zwei Häusern befand und hielt dann in Höhe der Sichtlinie zum dortigen Fußweg an. Die von rechts kommende Fahrradfahrerin fuhr dann anschließend in die Seite des stehenden Fahrzeugs, fiel auf die Motorhaube und stürzte dann auf die Straße. Nach Ansprache durch die Autofahrerin gab die unverletzte unbekannte Frau einfach eine falsche Telefonnummer und entfernte sich, ohne eine Klärung des Unfallgeschehens zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu informieren.

Moormerland - Zeugen nach Beschädigung an Pkw gesucht Gestern wurde bei der Polizei in Moormerland angezeigt, dass es bereits am 08.05.2023 zu einer Beschädigung an einem parkenden Pkw auf einem Supermarktparkplatz an der Heinrich-Heine-Straße gekommen sei. Gegen 12:33 Uhr stieg eine derzeit unbekannte Person in einen Pkw Mercedes ein und schlug dabei die eigene Fahrertür gegen einen daneben abgestellten Pkw Skoda. Dabei entstand Sachschaden an der Beifahrertür des Skoda. Die 29-jährige Fahrerin des Skoda bemerkte den Vorfall, konnte aber den sich entfernenden Verursacher nicht mehr ansprechen. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Moormerland zu informieren.

