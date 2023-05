Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Unfall unter Alkoholeinfluss++Schockanrufe++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 10.05.2023 kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:50 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz der BBS 2 am Stadtring zu einer Beschädigung an einem Pkw durch einen derzeit nicht bekannten Fahrzeugführer, welcher einen Pkw Kia nach bisherigen Erkenntnissen im Rahmen eines Parkmanövers streifte. Dabei entstand ein Sachschaden an der Beifahrertür. Anschließend verließ der Verursacher oder die Verursacherin die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Neukamperfehn - Unfall unter Alkoholeinfluss Bei dem Versuch, rückwärts aus einer Hauseinfahrt an der Hauptwieke zu fahren, verschätzte sich ein 38-jähriger Mann aus Neukamperfehn und geriet mit seinem Pkw am Mittwochabend gegen 19:50 Uhr in einen Graben. Ursächlich für den Unfall könnte auch der Alkoholeinfluss von 1,23 Promille sein, welcher bei dem Mann festgestellt wurde. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Inspektionsbereich Leer/Emden - Schockanrufe Im Verlauf des 10.05.2023 kam es im Inspektionsbereich erneut zu einem hohen Aufkommen von Betrugsanrufen in Form von sogenannten "Schockanrufen". Bei dieser mittlerweile bekannten Betrugsform rufen unbekannte Personen mutwillig Telefonanschlüsse an, mit dem Bestreben die Anschlussinhaber zu erschrecken und tatsächlich förmlich unter Schock zu setzen. Bei den aktuellen Anrufen behaupten die Täter, die Tochter oder der Sohn zu sein und einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Anschließend gibt sich ein weiterer Betrüger als Amtsperson aus und fordert eine Kaution in einem fünfstelligen Betrag zur Haftverschonung des Angehörigen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass diese Anrufe in keinem Fall von einer Polizeidienststelle oder anderen Behörde stammen. Zudem sind Kautionszahlungen nach Unfällen nicht die übliche rechtliche Praxis in der Bundesrepublik. Betroffene, die solche Anrufe erhalten sollten diese schnellstmöglich beenden. Merken sie sich die Telefonnummer, die auf ihrem Telefon erscheint und geben sie diese im Falle einer möglichen Anzeigeerstattung bitte an. Zur Anzeigeerstattung nutzen sie, wenn möglich, bitte den Service der Onlinewache der Polizei Niedersachen unter: https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell