Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugenaufruf nach Unfallflucht++Erneut Wildunfälle++Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung++

Emden - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am 08.05.2023 kam es gegen 10:00 Uhr auf der Nordertorstr. zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Bereich stadteinwärts und übersah einen Radfahrer, welcher sich bereits mit seinem Fahrrad auf einem dortigen Fußgängerüberweg befand. Die beiden Unfallbeteiligten stießen zusammen, woraufhin der 15-jährige Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursache geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Landkreis Leer - Erneut Wildunfälle

Über Wildunfälle wird derzeit häufig berichtet und dieses auch aus guten Grund, denn auch am Sonntag kam es wieder zu einigen Zusammenstößen mit Wild. In den vier Unfällen von Sonntag, dem 07.05.2023 kam es vor allem zu Unfällen durch Rehwechsel. Gegen 23:25 Uhr wechselte ein Reh über die A 31 in Höhe Bunde und prallte mit einem Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Emden zusammen. Um 03:15 Uhr kam es bereits zuvor zu einem Unfall auf der Autobahn, als ein Reh gegen einen Pkw auf der A 28 in Höhe Filsum prallte. Zudem kam es um 22:00 Uhr auf der B72 im Bereich Hesel und gegen 22:10 Uhr auf der L 24 in Moormerland zu jeweils einem Unfall mit Rehwild. Die Polizei weist erneut daraufhin, dass es aktuell zu einem höheren Aufkommen von Unfällen mit Rehwild kommt. Das liegt natürlich an der Jahreszeit, aber auch Verkehrsteilnehmer können durch vorausschauendes Fahren und angepasste Geschwindigkeit zur Vermeidung solche Unfälle beitragen.

Moormerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung Am 07.05.2023 stellten Einsatzkräfte der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Gutenbergstr. fest, dass der 32-jährige Fahrer eines Pkw Opel den öffentlichen Verkehrsraum befuhr, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war der mitgeführte Pkw nicht pflichtgemäß versichert. Es wurde mittels derzeit nicht aktuell ausgegebener Kennzeichen versucht, eine Zulassung des Fahrzeuges vorzutäuschen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bezüglich aller festgestellten Straftaten muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell