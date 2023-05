Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 07.05.2023

Leer (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Diebstahl eines Traktors ++

Leer - Schwerer Verkehrsunfall

Am 06.05.2023 um 17:21 Uhr kommt es auf der Deichstraße in Leer zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei befährt ein 58-jähriger Mann aus Emden mit seiner 57-jährigen, ebenfalls aus Emden stammenden, Beifahrerin die Nüttermoorer Straße in Richtung Deichstraße. In Höhe des Einmündungsbereiches zur Deichstraße missachtet der Fahrzeugführer mit seinem Pkw der Marke Audi aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines 61-jährigen Mannes aus Moormerland, welcher die Deichstraße mit seinem Pkw der Marke Opel in Richtung Leer befährt. Dieser kann in der Folge eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall verkeilen sich beide Pkw derart ineinander, dass der 58-jährige Fahrzeugführer eingeklemmt wird und durch die Feuerwehr aus dem Pkw gerettet werden muss. Er und seine Beifahrerin verletzen sich durch den Zusammenstoß schwer und werden den umliegenden Krankenhäusern zur weiteren medizinischen Versorgung zugeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache seitens der Polizei wurden aufgenommen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Auf der Ihrener Straße in Westoverledingen ereignet sich am 06.05.2023, gegen 23:45 Uhr ebenfalls ein Verkehrsunfall. Dabei befährt ein 20-jähriger Mann aus Westoverledingen mit einem Pkw der Marke Opel die Ihrener Straße in Richtung Ihrhove. Der Pkw ist zum Unfallzeitpunkt mit vier Personen besetzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der Fahrzeugführer in Ihrenerfeld nach links von der Fahrbahn ab, weshalb der Pkw sich überschlägt. Er kommt auf dem Dach liegend zum Stillstand. Sowohl die drei männlichen, 19,20 und 21 Jahre alten, Insassen, als auch die 16-jährige Insassin werden durch den Unfall leicht verletzt und den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der Fahrzeugführer hat sich nun in einem Strafverfahren aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung zu verantworten.

Borkum - Gefährliche Körperverletzung

In einer Diskothek an der Bismarckstraße auf Borkum kommt es um 03:55 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Borkumer und einem 36-jährigen Mann mit Wohnsitz in Polen. Dabei wird dem Mann aus Borkum mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Hierbei erleidet er Schnittwunden im Gesicht. Im Anschluss daran flüchtet der Täter in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer Fahndung kann der Täter angetroffen werden. Aufgrund der Alkoholisierung des Täters wird eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Das Opfer wird zur weiteren Behandlung ebenfalls dem Krankenhaus zugeführt. Der Beschuldigte hat sich nun in einem Strafverfahren aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung zu verantworten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle in der Bolardusstraße am 06.05.2023 gegen 16:45 Uhr eines 40-jährigen Mannes aus Emden händigt dieser den Beamten einen in Deutschland nicht mehr gültigen Führerschein aus. Weiterhin besteht der Verdacht der Führerscheinfälschung. Der Führerschein wird nun einem Dokumentenprüfer zur weiteren Verdachtserhärtung vorgelegt. Der Fahrzeugführer hat sich in einem Strafverfahren zu verantworten.

Bunde - Diebstahl eines Traktors

In der Zeit zwischen dem 06.05.2023, 23:45 Uhr und dem 07.05.2023, 06:30 Uhr wird durch unbekannte Täter ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug aus einer Stallung an der Alten Schöpfwerkstraße entwendet. Es handelt sich dabei um einen Traktor der Marke John Deere vom Typ MW1. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

