Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Kennzeichendiebstahl++Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person++

Bunde - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden von einem Pkw VW, welcher in der Boenster Straße abgestellt worden war, beide Kennzeichen abmontiert und entwendet. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, möge bitte die Polizei in Bunde oder Weener informieren.

Leer - Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person Am 03.05.2023 kam es gegen 15:20 Uhr auf der Papenburger Straße zu einem Unfall. Eine 32-jährige Frau aus Papenburg befuhr die Papenburger Straße mit ihrem Pkw stadteinwärts und musste in Höhe der Nettelburger Straße verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 20-jährige Frau aus Rhauderfehn übersah den Verkehrsvorgang und fuhr mit ihrem Pkw auf den bereits stehenden Pkw der 32-jährigen auf. Durch den Aufprall wurden die zwei Mitfahrerinnen, eine 56-jährige Frau und ein dreijähriges Kind, leicht verletzt und vorsorglich in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei das Fahrzeug der 20-jährigen Frau nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

