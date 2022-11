Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Schwalbengasse sucht die Polizei in Wald-Michelbach nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 12.30 Uhr am Montag (31.10.) bemerkten Zeugen die Beschädigungen an ihrer Hausfassade und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Wenden gegen die Fassade gestoßen sein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Tatzeitraum reicht bis 18 Uhr am Vorabend zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

