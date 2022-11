Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 77-Jährige in Supermarkt bestohlen

Vorsicht vor Trickdieben

Groß-Gerau (ots)

Trickdiebe haben am Montagnachmittag (31.10) eine 77-Jährige in einem Supermarkt bestohlen. Die Seniorin befand sich gegen 16.15 Uhr in dem Laden in der Helvetiastraße, als sie von einem jungen Mann angesprochen und abgelenkt wurde. Dies nutzte mutmaßlich ein Komplizen und entwendete die Geldbörse der Groß-Gerauerin aus deren Handtasche. An der Kasse, als die Gauner mit ihrer Beute schon über alle Berge waren, bemerkte die Seniorin den Diebstahl und verständigte die Polizei. Neben den Dokumenten erbeuteten die Kriminellen rund 200 Euro Bargeld. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen Maschen. Lassen Sie Ihre Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

