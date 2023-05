Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 06.05.2023

Leer (ots)

++Einbruch in Wohnhaus++Pkw zerkratzt++Reifen zerstochen++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin++

Einbruch in Wohnhaus

Ostrhauderfehn - Gegen 20:30 Uhr des Freitagabend kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Rudolf-Kinau-Straße. Die Täter stiegen nach der jetzigen Kenntnislage über ein Fenster in das Objekt ein und entwendeten eine Spielekonsole. Die Tat wurde von Nachbarn beobachtet und die Polizei informiert. Im Rahmen der Fahndung konnten dann 2 Personen im Nahbereich des Tatortes angetroffen werden, auf denen die vorhandene Beschreibung der Nachbarn passte. Hierbei handelte es sich um einen 17-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn und einen 18-jährigen Mann aus Oldenburg. Beide wurden der Dienststelle in Leer zugeführt. Bei einer Durchsuchung der Personen konnten neben der Spielekonsole zudem Betäubungsmittel in geringer Menge sichergestellt werden. Beide wurden nach Anhörung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung der Tat wurden aufgenommen.

Pkw zerkratzt

Filsum - Am Freitagnachmittag wurde gegen 15 Uhr in der Straße Brinkhusen ein Pkw Ford von einem bisher unbekannten Täter beschädigt. Der oder die Täter zerkratzte(n) augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand die beiden Türen auf der linken Fahrzeugseite. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizeistation in Filsum.

Reifen zerstochen

Emden - In der Zeit von Montag bis Freitag wurden alle 4 Reifen eines Pkw Dacia zerstochen. Dieser Pkw stand in der genannten Zeit in der Straße Vierhausen. Zum Ärgernis des Halters wurde auch noch die rechte hintere Tür zerkratzt. Auch in diesem Fall melden sich Personen, die Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, bitte bei der Polizei in Emden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Ohne Fahrerlaubnis war eine 26-jährige Pkw-Führerin aus Leer am Freitagvormittag gegen 08:30 Uhr unterwegs. Bei einer Kontrolle der Frau in der Heisfelder Straße durch Polizeibeamte erklärte diese, dass sie schon Fahrstunden bei einer Fahrschule genommen habe und das Gefühl habe, ihr Auto sicher zu führen. Die Weiterfahrt wurde trotz der Einlassung untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Leer - Gegen 13 Uhr kam es in der Ubbo-Emmius-Straße zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge eine 72-jährige Radfahrerin aus Leer leicht verletzt wurde. Diese hatte ordnungsgemäß den rechten Radweg der o.g. Straße in Richtung Heisfelder Straße befahren, wurde dann jedoch in Höhe der Gaswerkstraße von einem 45-jährigen Pkw-Führer aus Bad Zwischenahn übersehen, der aus der Gaswerkstraße auf die Ubbo-Emmius-Straße einbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte infolge der Vorfahrtsmissachtung und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell