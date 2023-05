Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Sattelzug gerät in Brand++

Weener - Sattelzug gerät in Brand

Heute Vormittag kam es auf der A 31 in Fahrtrichtung Bottrop gegen 10:45 Uhr zu einem Brand einer mit Papier beladenen Sattelzugmaschine. Der 29-jährige Fahrer hatte noch versucht, die A 31 über die Anschlussstelle Weener zu verlassen, konnte sich hier aber unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer während der Fahrt im Bereich des Führerhauses aus und griff dann auf den Auflieger und das geladene Papier über. Die Sattelzugmaschine stand komplett in Flammen. Die Feuerwehr war mit mehreren Ortsfeuerwehren vor Ort. Die Autobahn musste in Richtung Bottrop kurzzeitig voll gesperrt werden, um der Feuerwehr die Zufahrt zum Brandort entgegengesetzt der Fahrbahn zu ermöglichen. Die Bergungs- und Löscharbeiten dauern nach wie vor an, die Anschlussstelle Weener ist komplett gesperrt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

