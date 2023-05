POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.05.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Betrug beim Autokauf++Unfallflucht++

Detern - Betrug beim Autokauf

Bereits am 05.05.2023 versuchten Betrüger erfolglos, einen Mann aus Detern bei einem Autokauf zu betrügen. Der 35-Jährige hatte ein Auto zum Verkauf inseriert und wurde von einem vermeintlichen Kaufinteressenten angeschrieben. Dieser wollte das Auto ungesehen kaufen und forderte den Mann aus Detern auf, einen dreistelligen Geldbetrag auf ein italienisches Konto zu überweisen. Diese Überweisung sei notwendig, damit die Bank die vermeintliche Überweisung des Kaufpreises ausführe. Der 35-Jährige fragte bei seiner Bank nach, welche ihn darüber informierte, dass es sich hierbei um einen versuchten Betrug handelt. Dem Mann entstand kein finanzieller Schaden.

Emden - Unfallflucht

Am 08.05.2023 kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:05 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen schwarzen VW Passat im Bereich der C-Säule an der Fahrerseite. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

