Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher wird überrascht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Quelle - Ein bisher unbekannter Täter brach am Donnerstag, 16.02.2023, in eine Souterrainwohnung an der Osnabrücker Straße ein und flüchtete ohne Beute.

Der Einbrecher näherte sich gegen 23:50 Uhr dem Mehrfamilienhaus zwischen der Carl-Severing-Straße und der Ferdinandstraße. Über die Einfahrt gelangte er auf die Rückseite des Gebäudes. Dort hebelte er die Eingangstür zur Wohnung auf.

Als er dabei war, ein Elektrogerät abzumontieren, wurde der Mieter von den Geräuschen geweckt. Der Einbrecher ergriff augenblicklich die Flucht, als er merkte, dass er erwischt worden war.

Bei dem Täter handelte es sich um einen Mann, der laut Beschreibung des Mieters zwischen 20 und 30 Jahre alt war, etwa 175 cm groß und ein südländisches Erscheinungsbild hatte. Außerdem trug er einen Rucksack auf dem Rücken.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell