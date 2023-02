Polizei Bielefeld

POL-BI: Aggressives Trio stoppt Pkw - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen drei Männer, die am Dienstagabend, 14.02.2023, in Baumheide ein Auto attackiert haben sollen.

Nach den Angaben eines 47-jährigen Bielefelders bog er mit seinem Pkw gegen 21:10 Uhr vom Eibenweg nach rechts auf den Jungbrunnenweg ab. Zwischen den beiden Einmündungen des Eibenwegs liefen plötzlich drei Männer, mit einem Messer und Stöcken bewaffnet, auf die Straße und veranlassten den Autofahrer, anzuhalten. Dabei wurde ein vergeblicher Versuch zum Öffnen einer Fahrzeugtür unternommen. In der Folge wurden eine Autotür und die Heckscheibe beschädigt.

Schließlich beschleunigte der 47-Jährige seinen Pkw und entfernte sich von dem Trio. Seine beiden Beifahrer bestätigten bei der Anzeigenerstattung zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr seine Aussagen. Streifenbeamte trafen die Tatverdächtigen während der Fahndung nicht mehr in der Nähe des Tatorts an.

Die Beschreibungen der Tatverdächtigen:

Der erste Mann war zwischen 45 und 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hatte einen Oberlippenbart und einen sogenannten Buzz Cut Kurzhaarschnitt. Er trug einen grauen Mantel.

Die beiden anderen Männer waren zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 175 cm groß und trugen Oberlippenbärte.

Die Tatverdächtigen sollen in einer ausländischen Sprache gesprochen haben und ein südländisches Aussehen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt, wer hat am Dienstag, gegen 21:10 Uhr, etwas Auffälliges am Jungbrunnenweg bemerkt? Für die Ermittler sind Informationen zu den beteiligten Personen und zum Tathergang von Interesse.

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 2 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld