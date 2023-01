Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Geparkter Pkw beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Zeugen und den beteiligten Autofahrer, der in der Nacht zu Sonntag, 15.01.2023, einen Audi A3 an der Beckendorfstraße beschädigte.

Die 36-jährige Audi-Fahrerin aus Halle (Westfalen) hatte ihren Pkw am Samstag, gegen 20:00 Uhr, in einer Parkbucht der Beckendorfstraße abgestellt. Ihr Auto stand in Nähe der Einmündung der Straße Freudenburg und in Fahrtrichtung der Bargholzstraße.

Als sie am Sonntag, gegen 14:00, mit ihrem Auto losfahren wollte, stellte sie erhebliche Beschädigungen entlang der gesamten Fahrerseite fest. Neben den Lackschäden war der linke Außenspiegel stark beschädigt. Die Abdeckung lag unter dem Auto. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte bei der Anzeigenerstattung auf 6.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell