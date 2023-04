Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Champagner gestohlen - Verdächtige gestellt

Neustrelitz (ots)

In Neustrelitz haben drei Georgier am späten Sonnabendnachmittag versucht, mehrere Flaschen Champagner in einem Einkaufsmarkt zu stehlen. Zeugen hatten beobachtet, dass mindestens einer vom Trio sich die Flaschen in einen Rucksack gesteckt hat. Die Kassiererin sprach die Männer an der Kasse an und erbat einen Blick in den Rucksack. Dort fand sie das Diebesgut und rief die Polizei.

In einem Fahrzeug, das vermutlich zu den Tatverdächtigen gehört, wurden weitere Waren gefunden, die mutmaßlich auch gestohlen sind. Bis dato ist noch nicht klar, woher die Waren stammen und wie hoch der Wert der Waren genau ist. Das sollen die laufenden Ermittlungen zeigen.

Da sich während der Maßnahmen der Polizei einer der Verdächtigen scheinbar unwohl fühlte, wurde ein Notarzt gerufen. Nach einer Behandlung vor Ort ging es dem Mann besser, es war aus Sicht des Notarztes keine weitere medizinische Betreuung notwendig.

Die drei Tatverdächtigen - zwei 39-Jährige, ein 32-Jähriger - wurden von der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend konnten sie das Revier wieder verlassen.

Die Ermittlungen der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz dauern an. Mögliche Zusammenhänge zu anderen Fällen werden überprüft.

