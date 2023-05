Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 13.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruch ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Einbruch

Emden - Gegen 03:30 Uhr haben unbekannte Täter die Scheibe der Eingangstür einer Sportsbar am Samstag in der Eggenastr. eingeschlagen. Im Anschluss konnten sie die Räumlichkeiten betreten und haben einen kleinen Betrag Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgenommen. Wer Hinweise geben kann meldet sich bitte bei der Polizei.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Leer - Gegen 16:00 Uhr wurde am Freitag ein Pkw Skoda in der Händelstr. kontrolliert. Die Beamten konnten feststellen, dass der 31-jährige Leeraner unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen stand, so dass eine Blutentnahme angeordnet und auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

