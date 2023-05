Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tresore aufgefunden

Cuxhaven (ots)

Tresore aufgefunden - Polizei sucht Hinweisgeber

Cuxhaven. Vor etwa 2 Monaten, am Donnerstag, 02. März 2023, wurden bei Säuberungsarbeiten im Regenrückhaltebecken "Vor dem Flecken" zwei Tresore gefunden. Die Tresore sind vom Wasser schon angegriffen und scheinen daher bereits einige Zeit in dem Becken gelegen zu haben. Beide Wertgelasse waren leer. Die Polizei konnte die Tresore bisher keinem Besitzer und auch keiner Straftat zuordnen und bittet daher um Hinweise, wem die aufgefundenen Tresore gehören. Hinweise bitte unter 04721-5730 an die Polizei Cuxhaven.

