Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Wohnungsbrand im historischen Stadtkern

Bild-Infos

Download

Kranenburg (ots)

Unter dem Einsatz Stichwort "Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus" wurden am Sonntagabend (16.04.2023) gegen 19 Uhr, die Löschzüge Kranenburg, Nütterden, die Löschgruppe Wyler, die Drehleiter aus Kleve, der Rettungsdienst und die Polizei auf den Markt im historischen Ortsteil von Kranenburg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss. Unter Leitung von Brandinspektor Daniel Cloosters, wurde die Brandbekämpfung im Inneren der Wohnung und dem Außenbereich durchgeführt. Neben der eingeleiteten Brandbekämpfung wurden parallel die Wohnungen im betroffenen und angrenzenden Wohnhaus durch mehrere eingesetzte Trupps geräumt und auf etwaigen Übergriff der Flammen kontrolliert. Nach ungefähr einer halben Stunde konnte das Feuer gelöscht und eine Ausbreitung auf andere Wohnungen verhindert werden. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, gilt derzeit als unbewohnbar. Nach weiteren Kontrollen konnten die Bewohner wieder ihre Wohnungen zurückkehren. Da die Brandursache unklar, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell