Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.12.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Lkw mit Anhänger auf Autobahn umgekippt In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23.30 Uhr, kam auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Kupferzell ein 60-jähriger Lenker eines Lkw mit Anhänger aus nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte dort mit der Leitplanke. Infolge dessen übersteuerte der Fahrer sein Fahrzeug, indem er nach links lenkte und schließlich mit seinem Hängerzug auf die rechte Seite umkippte. Hierbei wurden alle drei Fahrspuren blockiert. Der in seinem Lkw eingeschlossene Fahrer wurde von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit. Kurz darauf fing der Lkw Feuer und es kam zum Kleinbrand. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ladung bestand aus 17 Tonnen Saft im 1-Liter Tetra Pak, welche teilweise auf der Fahrbahn verteilt wurden. Aufgrund Aufräum- und Bergungsarbeiten sowie einer anschließenden Nassreinigung bleibt die Fahrbahn bis voraussichtlich 08.00 Uhr voll gesperrt. Leider war die Feuerwehr auf der Anfahrt zum Löscheinsatz durch den Verkehr behindert worden, da teilweise keine ordnungsgemäße Rettungsgasse gebildet wurde.

