Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Drei Leichtverletzte bei Wildunfall mit folgendem Frontalzusammenstoß

Frontal kollidierten ein Ford Focus und ein Audi A3 auf der Landesstraße 527 bei Mosbach am Donnerstagmorgen. Ein Reh hatte die 51-Jährige mit ihrem Ford Focus gegen 8.15 Uhr zwischen Mosbach und Nüstenbach erfasst. Wohl aufgrund des Unfalls geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden A3 eines 37-Jährigen. Durch die Kollision überschlug sich der Ford und streifte einen hinter dem Audi fahrenden Mini Cooper einer 57-Jährigen. Der Mini fuhr in der Folge auf den A3 auf. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 48.000 Euro.

Hardheim: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person löste am vergangenen Montag in Hardheim die Radmuttern am linken Hinterrad eines Mercedes. Zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr machte sich der Täter oder die Täterin an dem Mercedes 190 zu schaffen. Ein älterer Mann mit einem Rad soll zum Tatzeitraum am Auto des 23-Jährigen gestanden sein. Wer Hinweise auf diesen geben kann oder der Mann selbst werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hardheim, Telefon 06283 50540, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell