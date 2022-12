Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Kind angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person fuhr einem 9-Jährigen mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagmittag in Weinsberg über den Fuß und einfach davon. Gegen 13 Uhr überquerte der Junge die Löwensteiner Straße auf dem Fußgängerüberweg bei grün in Richtung Heerweg. Der Fahrer oder die Fahrerin überfuhr mit seinem Auto, vermutlich ein schwarzer Audi oder BMW den Zebrastreifen und dabei dem Kind über den rechten Fuß. Der 9-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134

Weinsberg: Unfall an Ampelanlage - Zeugen gesucht

Warum es am Donnerstagabend zu einem Unfall an einer Ampelanlage in Weinsberg kam ist bisher noch unklar. Ein 85-Jähriger befuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Mercedes die Landesstraße 1036 von Eberstadt kommend in Fahrtrichtung Weinsberg. Als er die ampelgeregelte Kreuzung mit der Kreisstraße 2126 überquerte, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem BMW einer 39-Jährigen. Die Frau war zeitglich von der K 2126 nach rechts in Fahrtrichtung Weinsberg eingebogen. Welche der beiden Ampeln "rot" zeigte ist nun Teil der Ermittlungen. Daher bittet die Polizei Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt hinter einem der Unfallbeteiligten gefahren sind und Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

