POL-CUX: Einbruch in Otterndorf

Cuxhaven (ots) - Geestland/Langen. In der Nacht von Sonntag auf Montag (30.04./01.05.2023) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr in eine Garage sowie in ein Wohnhaus in der Sieverner Straße in Langen ein. Aus der Garage wurden hochwertiges Werkzeug, aus dem Wohnhaus Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden. ...

