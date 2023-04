Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibeamter bei Vollstreckung eines Haftbefehls in der Reichbürger-Szene schwer verletzt und derzeit nicht dienstfähig

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Am gestrigen Donnerstagmorgen (27.04.2023) vollstreckten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven einen Haftbefehl gegen einen 60-jährigen Mann aus Cadenberge. Er und seine Familienangehörigen sind nach polizeilichen Erkenntnissen der Reichsbürger-Szene zuzuordnen. Im Rahmen der Bekanntgabe des Haftbefehls und der darauffolgenden Festnahme leisteten der Cadenberger und seine 58-jährige Ehefrau erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Ein 42-jähriger Polizeibeamter wurde hierbei schwer verletzt und ist derzeit nicht mehr dienstfähig.

"Hier ist wieder einmal von Reichsbürgern eine Grenze nicht nur erreicht, sondern deutlich überschritten worden. Wenn Reichsbürger meinen, durch ihre kruden Ideen, so wie in diesem Fall, Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu rechtfertigen, dann liegen sie völlig daneben", so der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg Johann Kühme. "Als Behördenleiter stelle ich ebenfalls Strafantrag", so Kühme weiter.

Der Cadenberger wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Seine Ehefrau wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zu einer Dienstelle gebracht und nach Abschluss dieser Maßnahmen vor Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell