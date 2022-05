Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf - Verbotene Kraftfahrzeugrennen A650

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.05.2022, 16.08 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5234129

Bereits am Samstag, 28.05.2022, um 22.45 Uhr, wurden der Polizei drei Autos gemeldet, die auf der A650 zwischen Ludwigshafen und Oggersheim ein illegales Autorennen gefahren sein sollen. Von Zeugen wurde mitgeteilt, dass die drei BMW auf der Autobahn nebeneinander fuhren. Zunächst reduzierten sie ihre Geschwindigkeit auf ca. 50km/h, um dann gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit zu beschleunigen. Das Rennen ging bis zum Autobahnkreuz Ludwigshafen, wo die BMW auf die A61 in Richtung Speyer wechselten. Von einem der Wagen konnte sich der Zeuge das Kennzeichen merken. Der Halter des Fahrzeugs wohnt in Mannheim, die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund des Zeugenaufrufs meldete sich heute ein weiterer Zeuge. Dieser hatte am 28.05.2022, nachts um 02.30 Uhr, zwei BMW beobachtet, die auf der Kurt-Schumacher-Brücke von Mannheim kommend ein Rennen gefahren sein sollen. Dort überholten sie zunächst rechts und links die Fahrerin eines Nissan Micra und beschleunigten ihre Fahrzeuge schließlich auf ca. 200 km/h.

Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen! Wer hat am vergangenen Wochenende die BMW im Bereich A650, B9, A61 festgestellt und kann sachdienliche Hinweise geben. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Ruchheim, telefonisch unter 06237 / 933-0 oder per Email pastruchheim@polizei.rlp.de.

