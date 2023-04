Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der Stubbener Landstraße

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am gestrigen Donnerstagabend (27.04.2023) kam es gegen 21:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer einer roten Landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhängers kam hierbei über die Mittellinie und beschädigte hierbei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Linienbusses. Während der Busfahrer auf die Polizei wartete, setzte der Fahrer der Zugmaschine seine Fahrt in Richtung Stubben fort und verschwand in einem Feldweg. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell