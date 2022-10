POL-HG: Frau auf Fußweg beraubt +++ Festnahme nach betrügerischem Anruf - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft +++ Senior von Trickdieb heimgesucht +++ Rollerfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Frau auf Fußweg beraubt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Joseph-Baumann-Straße, 10.10.2022, gg. 12.15 Uhr

(pa)In Bad Homburg Ober-Erlenbach wurde am Montagmittag eine Fußgängerin von einem unbekannten Mann beraubt. Eine 65-jährige Bad Homburgerin war gegen 12.15 Uhr auf einem Fußweg nahe des Spielplatzes Joseph-Baumann-Straße unterwegs, als ein junger Mann sie ansprach und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe ihrer Wertsachen aufforderte. Nachdem die Frau dem Täter Bargeld ausgehändigt hatte, flüchtete er in Richtung Josef-Baumann-Straße. Der Mann soll etwa 18 Jahre alt, circa 170cm groß und schlank gewesen sein. Er habe kurzes dunkles Haar, braune Augen und eine helle Hautfarbe gehabt. Bekleidet gewesen sei er mit einem schwarzen Sweatshirt mit Kapuze, einer dunkelblauen Weste, einer schwarzen Jogginghose und einer OP-Maske. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Festnahme nach betrügerischem Anruf - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, Oberursel, 06.10.2022,

(pa)Am vergangenen Donnerstag haben Telefonbetrüger in Oberursel mit der Masche der falschen Polizeibeamten beinahe Erfolg gehabt. In letzter Minute konnte die Tat noch verhindert und der mutmaßliche Abholer festgenommen werden.

Ein lebensälteres Ehepaar erhielt ab den Mittagsstunden mehrere Anrufe, in denen ihnen durch die Täter, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, vorgegaukelt wurde, die Polizei habe mehrere Angehörige einer Einbrecherbande festgenommen. Zur Festnahme der übrigen Täter sei die Hilfe der Angerufenen erforderlich, da es Hinweise gebe, dass dort der nächste Einbruch geplant sei. Der Bereich sei bereits durch die Polizei umstellt. Als "Lockmittel" sollten die Ersparnisse des Ehepaares herhalten. Im Glauben, der Polizei zu helfen, legten sie daraufhin eine hohe Bargeldsumme als "Köder" bereit und verließen die Wohnanschrift.

Erst als sie kurz darauf jemandem von den aufwühlenden Geschehnissen erzählten, schöpfte diese Person Verdacht, woraufhin die richtige Polizei verständigt wurde. Eine Streife eilte umgehend zur Wohnanschrift des Paares, wo das Geld - wie von den Tätern gefordert - vor dem Haus deponiert worden war. Tatsächlich befand es sich noch an Ort und Stelle. Die Beamten wurden jedoch auf einen verdächtigen Mann aufmerksam, der sich an der Örtlichkeit aufhielt. Sie unterzogen diesen einer Kontrolle, wobei sich der Verdacht ergab, dass es sich um den Abholer des Geldes handelte. Der 25-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit, welcher aktuell nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, wurde daraufhin festgenommen und am Freitag auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen an.

Telefonbetrüger versuchen mit dieser und anderen Maschen immer wieder, Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Häufig geben sie sich dabei als Polizisten oder Angehörige einer anderen staatlichen Stelle aus, an die Geld und Wertsachen übergeben werden sollen - ob zur "Sicherung", als angebliche "Kaution" oder mit sonstiger Begründung, etwa wie im vorliegenden Fall als "Lockmittel". Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass in Deutschland keine offizielle Stelle Sie am Telefon zur Übergabe von Geld- und Sachwerten auffordert. Seien Sie in solchen Fällen unbedingt misstrauisch! Legen Sie im Zweifel direkt auf und wählen Sie die 110!

3. Senior von Trickdieb heimgesucht,

Oberursel, Camp-King-Allee, 10.10.2022, 16.30 Uhr bis 16.45 Uhr

(pa)In Oberursel war am Montag ein Trickdieb in einem Mehrfamilienhaus am Werk. Gegen 16.30 Uhr traf ein in der Camp-King-Allee wohnhafter Senior im Treppenhaus auf einen Unbekannten. Unter dem Vorwand, aufgrund eines Wasserrohrbruchs dringend die Anschlüsse in der Wohnung des älteren Herrn prüfen zu müssen, folgte der Fremde ihm in die Wohnräume, wo er diverse Wasserhähne und Heizungen aufdrehte. Als der Wohnungsinhaber bemerkte, dass der Mann nebenbei offenbar auch Schränke und Schubladen geöffnet hatte, sprach er ihn darauf an, woraufhin der Täter aus der Wohnung flüchtete. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde offenbar nichts entwendet. Der Trickdieb soll Anfang 40 und etwa 180cm groß gewesen sein. Er habe sehr kurzes dunkles Haar gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen. Getragen habe der Mann eine helle Jacke, helle Jeans und eine helle Schirmmütze. Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, bei denen der Mann möglicherweise ebenfalls vorstellig wurde, werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Rollerfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Oberursel, Oberstedten, Niederstedter Straße, 10.10.2022, gg. 16.40 Uhr

(pa)In der Niederstedter Straße in Oberursel Oberstedten ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw, in dessen Folge die Fahrerin des Rollers in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer die Niederstädter Straße aus Richtung Bad Homburg kommend ortseinwärts. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der Autofahrer eine Rollerfahrerin, die zuvor von der Hans-Mess-Straße in den Kreisverkehr eingefahren war und nahm ihr die Vorfahrt. Die Mercedes B-Klasse stieß seitlich gegen das Heck des Motorrollers und brachte diesen zu Fall. Bei dem Sturz wurde die 16-jährige Fahrerin des Rollers schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik.

5. Brand auf Schultoilette,

Oberursel, Stierstadt, Kiesweg, 10.10.2022, gg. 12.20 Uhr

(pa)Ein Schaden von etwa 150 Euro entstand am Montagmittag bei einem Brand im Bereich einer Schultoilette in Oberursel Stierstadt. Gegen 12.20 Uhr wurde gemeldet, dass in einem der Toilettenräume der im Kiesweg gelegenen Schule ein Papiermülleimer brennt. Der Hausmeister konnte das Feuer kurz darauf löschen. Das Gebäude wurde zunächst geräumt. Nachdem die Feuerwehr feststellte, dass der Brand allein den genannten Bereich betroffen hatte, konnte es wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei.

