POL-HH: 230410-1. Tödlicher Verkehrsunfall in Hamburg-Hafencity

Hamburg (ots) - Tatzeit: 08.04.2023, 21:40 Uhr Tatort: Hamburg-Hamm, Saling Die Hamburger Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem räuberischen Diebstahl an einer Tankstelle geben können. Die Ermittlungen werden vom LKA 164, dem Raubdezernat für die Region Mitte II, geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Männer in der Tankstelle in der Straße Saling ...

