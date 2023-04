Polizei Hamburg

POL-HH: 230410-3. Räuberischer Diebstahl an Tankstelle - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.04.2023, 21:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Hamm, Saling

Die Hamburger Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem räuberischen Diebstahl an einer Tankstelle geben können. Die Ermittlungen werden vom LKA 164, dem Raubdezernat für die Region Mitte II, geführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Männer in der Tankstelle in der Straße Saling und hatten dort unter anderem eine Kleinigkeit gekauft. Sie entfernten sich kurz, kehrten jedoch zurück und einer der Männer entnahm aus der Auslage E-Zigaretten im Wert von rund 300 Euro. Die beiden Männer flüchteten damit im Anschluss zu Fuß in Richtung Marienthaler Straße, in die sie der 30-jährige Angestellte der Tankstelle verfolgte. Unter der Brücke Ritterstraße stoppten die beiden Täter. Dort bedrohte einer von ihnen den 30-Jährigen mit einem Messer. Der Tankstellenangestellte brach die Verfolgung ab und informierte die Polizei.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der Täter, die wie folgt beschrieben werden:

Beide sollen etwa 30-35 Jahre alt und 175-180 cm groß sein sowie über ungepflegte Erscheinungsbilder verfügt haben. Einer der Täter war mit einer blauen Jacke, heller Jogginghose und dunkler Mütze bekleidet, der andere trug eine schwarze Jacke und eine helle Jogginghose und hatte einen Drei-Tage-Bart sowie schwarze Haare.

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 4286-56789.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell