Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Frontalkollision nach Überholmanöver ++ Pkws stoßen frontal zusammen ++ junge Frau verstirbt im Fahrzeug ++ Mann und Säugling überleben zum Teil schwer verletzt ++ Traktor mit Anhänger sowie ...

Lüneburg (ots)

++ Frontalkollision nach Überholmanöver ++ Pkws stoßen frontal zusammen ++ junge Frau verstirbt im Fahrzeug ++ Mann und Säugling überleben zum Teil schwer verletzt ++ Traktor mit Anhänger sowie weiteren Pkw überholt ++

Landkreis Uelzen - Ebstorf/Hanstedt I, OT. Gut Oetzfelde

Tragisch endete ein Verkehrsunfall mit Frontalkollision in den Nachmittagsstunden des 16.03.23 auf der Landesstraße 233 zwischen Gut Oetzfelde und Velgen (LK Uelzen). Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 25 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Fabia gegen 16:45 Uhr in Fahrtrichtung Uelzen kurz vor der Ortschaft Gut Oetzfelde mindestens ein Fahrzeug sowie einen davor befindlichen Traktor mit Anhänger überholen wollen. Als der Skoda aus dem Landkreis Uelzen in Höhe des Anhängers war, kollidierte dieser mit einem entgegenkommenden Pkw VW Tuareg eines 30-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und in den Seitenraum geschleudert. Der 25 Jahre alte Fahrer des Skoda erlitt schwere Verletzungen. Die hinter ihm auf der Rückbank sitzende 27 Jahre alte Frau wurde im Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Ebstorf geborgen werden. Dazu kam auch Spezialwerkzeug zum Einsatz. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle im Rettungswagen. Ein ebenfalls auf der Rückbank in einer Sicherheitsschale gesichertes Kind (Säugling - Geburtsjahr 2023) blieb vermutlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich durch einen Notarzt ins Klinikum nach Lüneburg gebracht.

Der 30 Jahre alte Fahrer des VW sowie seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei aktuell mit mehr als 30.000 Euro.

Neben Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch mehrere Rettungswagen, Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Landesstraße 233 war bzw. ist für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis in die Abendstunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell