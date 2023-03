Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Taschendiebstähle in der Innenstadt - Hinweise der Polizei ++ Hamerstorf - Junger Fahrer unter Alkoholeinfluss kollidiert mit Baum ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 15.03.2023

Lüneburg

Lüneburg - Taschendiebstähle in der Innenstadt - Hinweise der Polizei

Am 14.03. gegen 11:40 Uhr entwendeten Unbekannte eine Geldbörse mit diversem Inhalt aus der geschlossenen Handtasche einer 61-Jährigen. Diese befand sich zum Zeitpunkt der Tat im Bereich der Großen Bäckerstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 70 Euro.

Einer weiteren 92-Jährigen Seniorin wurde ebenfalls in den Mittagsstunden ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Darin befanden sich neben Bargeld auch diverse Dokumente. Die Seniorin hielt sich ebenfalls in der Lüneburger Innenstadt auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Hinweise Ihrer Polizei:

- Tragen Sie Ihre Wertsache am Körper ... am besten in ge- bzw. verschlossenen Innentaschen. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. - Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe

Falls Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sind, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei. Wichtig ist außerdem, dass gestohlene Debit-/EC-Karten sofort gesperrt werden. Dazu steht Ihnen die Nummer 116 116 als gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung. Informieren Sie Ihre Banken über den Diebstahl und veranlassen Sie die Sperrung für das elektronische Lastschriftverfahren (KUNO-Sperrung) bei einer Polizeidienststelle.

Lüneburg - Angeschlossenes Fahrrad entwendet - Hinweise

Am 13.03. zwischen 09:45 und 21:30 Uhr wurde von einem Fahrradständer an einem Wohnhaus in der Goethestraße ein Damenfahrrad der Marke Pegasus (Modell: Solero SL) entwendet. Es entstand ein Sachschaden von knapp 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Katalysator von geparktem Pkw entwendet - Hinweise

Zwischen dem 13.03. und dem 14.03. entwendeten Unbekannte einen Katalysator eines geparkten Pkw VW Polo im Bereich der Schützenstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Durchsuchung nach mutmaßlichen Schüssen aus einem Fenster - Psychisch auffälliger Verursacher eingewiesen

Durch Zeugen wurde in den späten Abendstunden des 14.03. gemeldet, dass eine Person mutmaßlich aus einer Wohnung im Stadtteil Rotes Feld mit einer Druckluftwaffe aus einem Fenster auf ein Blechdach schieße. Nach Eintreffen der Polizeibeamten konnte zusätzlich Marihuanageruch aus der Wohnung eines 37-Jährigen wahrgenommen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden unter anderem eine Druckluftwaffe und eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Zudem konnten Betäubungsmittel sichergestellt werden. Im Anschluss an die Maßnahme wurde der 37-Jährige Verursacher aufgrund seiner psychischen Verfassung in die Psychiatrische Klinik eingewiesen. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Fahrer leichtverletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 14.03. gegen 10:30 Uhr im Bereich der William-Watt-Straße. Ein 86-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes bog von der William-Hillmer-Straße in die William-Watt-Straße ab und fuhr dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Jeep, welcher daraufhin gegen einen Pkw VW geschoben wurde. Der 86-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Brietlingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Zwischen dem 14.03. und dem 15.03. brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Moorweg ein. Gewaltsam gelangten die Einbrecher in das Haus und durchsuchten dies nach Wertgegenständen. Unter anderem zwei Spardosen mit Münzgeld wurde entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

In den Abendstunden des 14.03. kam es innerhalb einer Wohnung in Dannenberg zu einer Häuslichen Gewalt. Ein 35-Jähriger verletzte im Rahmen eines Streites seine Lebensgefährtin. Zudem verletzte er seinen Vater, der zu Hilfe eilen wollte. Dem 35-Jährigen wurde eine Wegweisung für einige Tage ausgesprochen. Zudem griff der alkoholisierte Verursacher die eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme an. Die restliche Nacht verbrachte dieser im Polizeigewahrsam.

Dannenberg - Fahrt unter Einfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in den Nachmittagsstunden des 14.03. im Bereich Schaafhausen wurde festgestellt, dass der 38-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief positiv auf THC.

Uelzen

Uelzen - Fahrt ohne Versicherungsschutz

Am Morgen des 15.03. kontrollierten Polizeibeamte einen 20-Jährigen in der Greyerstraße auf seinem E-Scooter. An diesem war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, eine aktuelle Versicherung konnte durch den Fahrer nicht vorgelegt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Hamerstorf - Junger Fahrer unter Alkoholeinfluss kollidiert mit Baum

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum 15.03. gegen 04:30 Uhr auf der Stahlbachstraße. Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot kam nach ersten Erkenntnissen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum und wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Fahrer ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Dieser wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell