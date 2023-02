BPOL NRW: Mann randaliert in Regionalexpress - Bundespolizei nimmt 46-Jährigen fest

Essen (ots) - Gestern Abend (13. Februar) forderten Bahnmitarbeiter wegen einer unkooperativen Frau, die kein gültiges Ticket vorweisen konnte, die Bundespolizei an. Sie griff wenig später die Einsatzkräfte an. Gegen 20:30 Uhr alarmierten Zugbegleiter aus dem ICE 947, der von Köln in Richtung Berlin unterwegs war, die Bundespolizei in Essen. Eine Reisende habe ...

