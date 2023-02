Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizist beendet Messerstecherei am Herforder Bahnhof

Herford (ots)

Am Bahnhof in Herford ist am Samstagmorgen (11. Februar) in einer Auseinandersetzung ein Messer eingesetzt worden. Mehrere Beteiligte sind dabei verletzt worden.

Ein Bundespolizist auf dem Weg zum Frühdienst ist auf die lautstarke Szene im Personentunnel aufmerksam geworden. Er entwaffnete einen 26-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der einen 18-jährigen Deutschen mit einem Einhandmesser bedrohte. Ebenfalls am Tatort waren ein 16-jähriger Syrer und ein 20-jähriger Deutscher. Sie waren durch Schnittwunden leicht verletzt. Zeugen hatten in der Zwischenzeit über den Notruf Verstärkung der Polizei Herford und der Bundespolizei gerufen. Es waren insgesamt zehn Polizisten im Einsatz.

Videoaufnahmen zeigten, dass die beiden Älteren von dem 18-Jährigen und dem 16-Jährigen angegriffen worden waren. Der 18-Jährige zog dabei das Messer, mit dem sich der 26-Jährige am Ende vor weiteren Übergriffen schützte. Gegen die Angreifer wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe des Angriffs sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell