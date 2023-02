Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geldbörse entrissen - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Essen - Neumünster (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (13. Februar) soll ein Unbekannter beim Verlassen einer S-Bahn im Essener Hauptbahnhof einem Deutschen das Portemonnaie entwendet haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 16:40 Uhr wurde der 40-Jährige auf der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Er gab an, eine Strafanzeige aufgeben zu wollen, da ihm die Geldbörse gestohlen worden sei. Der Mann aus Neumünster sei mit der S6 von Hösel nach Essen gefahren. Beim Ausstieg, am Bahnsteig zu Gleis 12, habe er sein Portemonnaie aus der rechten Gesäßtasche genommen. In diesem Augenblick sei er von einem Unbekannten angerempelt worden, der ihm dann die Geldbörse aus der Hand gerissen habe. Anschließend habe der Täter den Treppenabgang in Richtung Südausgang genutzt.

In dem Portemonnaie habe sich Bargeld in Höhe von 150 Euro, ein Bahnticket, sowie ein Ausweis befunden.

Eine Nahbereichsfahndung lief trotz Personenbeschreibung negativ und führte zu keinem Erfolg. Die Bundespolizisten sicherten die Videoaufnahmen der Kameraüberwachung und werteten diese aus. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu einem Tatverdächtigen machen, welcher die S6 am Essener Hauptbahnhof verlassen habe. Die Tat ereignete sich am Montag, den 13. Februar gegen 16:33 Uhr. Der Unbekannte sei ca. 1,75 m groß, habe eine weiße Basecap, eine weiße Jogginghose und weiße Turnschuhe, sowie eine schwarze Jacke getragen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell