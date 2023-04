Polizei Hamburg

POL-HH: 230410-2. Kontrollgruppe Autoposer zieht mehrere verkehrsuntüchtige Autos aus dem Straßenverkehr

Zeit: 08.04.2023, 16:00 Uhr - 09.04.2023, 00:30 Uhr Ort: Hamburg Stadtgebiet

Beamte der Kontrollgruppe Autoposer der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) haben im Rahmen mobiler Verkehrskontrollen am Ostersamstag sieben Fahrzeuge aufgrund unzulässiger technischer Veränderungen sichergestellt.

Im Bereich Altona / St. Pauli wurde ein 31-jähriger Mann mit einem Audi S4 (333PS) angehalten, das Fahrzeug und der Fahrer war dem kontrollierenden Team bereits aus einem früheren Einsatz bekannt. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten erneut das Erlöschen der Betriebserlaubnis fest, da am Fahrzeug eine für den deutschen Markt nicht zulässige Abgasanlage und ein nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragener offenen Luftfilterkit verbaut waren. Bei der Standgeräuschmessung konnte, wie bereits einige Monate zuvor, eine deutliche Geräuschverschlechterung festgestellt werden, so dass das Fahrzeug nun zum zweiten Mal sichergestellt wurde. Den Fahrer erwartet ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren, ein Punkt im Fahreignungsregister sowie die Verfahrenskosten.

Ebenfalls im Bereich Altona / St. Pauli wurde der 51-jährige Fahrer eines GMC Trucks angehalten, da das Fahrzeug auffällig laut wirkte. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war. Außerdem wurde starker Ölverlust mit Abtropfen festgestellt. Auch dieses Fahrzeug wurde zwecks Überprüfung durch einen amtlichen Gutachter sichergestellt.

Auch in Altona fiel eine 51-jährige Fahrerin eines Dodge RAM 1500 (396 PS) auf und wurde von den Beamten der Kontrollgruppe angehalten und überprüft. Ebenso kam es hier zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, da eine in Deutschland nicht zulässige US-Abgasanlage montiert war. Das Standgeräusch wurde mit 101 dB(A) stark überschritten.

Im Bereich Rothenburgsort videografierte ein Kontrollteam einen Fahrzeugführer, wie dieser rasant mit 119 km/h bei erlaubten 50 km/h in Richtung Neue Elbbrücken fuhr. Der Fahrer konnte schlussendlich angehalten werden. Dieser sieht jetzt einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem zu erwartendem Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, einem Eintrag von zwei Punkten in das Fahreignungsregister sowie einem dreimonatigen Fahrverbot entgegen.

Im Bereich Wandsbek konnte durch ein weiteres Team der Kontrollgruppe ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes S 500 (455PS) angehalten und überprüft werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Katalysatoren manipuliert wurden und sich dadurch das Abgasverhalten deutlich verschlechterte. Zudem waren keine Zulässigkeitsnachweise für das verbaute Tieferlegungsmodul der Rad-Reifen-Kombination und den montierten Distanzscheiben vorhanden.

Im Bereich Altona / St. Pauli geriet ein weiterer Dodge RAM 1500 (238PS), der von einem 30-jährigen Fahrer gelenkt wurde, in den Fokus der Beamten. Dabei wurde festgestellt, dass diverse elektrische Leitungen unsachgemäß verlegt waren. Es bestand Brandgefahr. Ebenso waren ein nicht zulässiges Presslufthorn sowie eine nicht zulässige US-Zubehörabgasanlage verbaut. All dies führte auch hier zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Im Bereich Reeperbahn wurde ein 21-jähriger Fahrer eines BMW 750i (408 PS) angehalten, da auch dieses Fahrzeug auffällig laut war. Bei der Überprüfung konnten Manipulationsspuren an den Endschalldämpfern festgestellt werden (Schweißnähte). Außerdem waren die vorderen Seitenscheiben unzulässig dunkel foliert.

Alle genannten Fahrzeuge wurden zwecks Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt.

Die Kontrollgruppe Autoposer wird auch in Zukunft mobile Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

