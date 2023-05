Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.05.2023

++Zweifacher Ermittlungserfolg der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Emden++

Emden - Tatverdächtiger nach fahrlässiger Brandstiftung ermittelt Wie bereits berichtet, kam es am 25.04.2023 zu einem Dachgeschoßbrand an einem leerstehenden Wohnhaus an der Straße "Hinter dem Rahmen", wodurch an dem Gebäude ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich entstand. Bereits die ersten polizeilichen Ermittlungen ließen den Schluss zu, dass der Verursacher des Brandes aus dem Obdachlosenmillieu stammen könnte. Im Rahmen der Untersuchungen wurde durch einen beauftragten Gutachter festgestellt, dass der Brand durch eine brennende Kerze ausgelöst wurde. Durch weitere Nachforschungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen amtsbekannten 42-jährigen Mann, welcher sich ohne festen Wohnsitz in Emden aufhält. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Emden - Polizei ermittelt Tatverdächtigen zu gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr - Vorhängeschlösser in Bremsscheiben angebracht - Der Polizei in Emden und der Staatsanwaltschaft in Aurich ist es gelungen, insgesamt drei Fälle des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufzuklären. Wie berichtet, hatte eine unbekannte Person am 20.04.2023 und am 23.04.2023 im Stadtgebiet Emdens Vorhängeschlösser an den Bremsscheiben von insgesamt drei Motorrädern angebracht. Aufgrund intensiver Ermittlungen konnte ein 74-jähriger Mann aus Emden als Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann zeigte sich im Rahmen seiner Vernehmung geständig. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

