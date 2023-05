POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.05.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Verkehrsunfälle++Kuh ausgebrochen - Polizei sucht Geschädigte++

Leer - Verkehrsunfall beim Abbiegen

Am 14.05.2023 kam es gegen 18:30 Uhr auf der Emsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 74-jähriger Mann aus Westoverledingen wollte mit seinem Opel Mokka von der Coldamer Straße nach links auf die Emsstraße abbiegen und übersah eine 66-Jährige aus Hesel, welche mit einem VW auf der Emsstraße in Richtung Leer unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Moormerland - Unfall auf der A 31

Heute Nacht kam es gegen 00:20 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Auffahrunfall mit drei verletzten Personen. Ein 54-Jähriger aus Emden fuhr mit seinem Opel auf der A31 in Richtung Emden und griff während der Fahrt nach einer Zigarettenschachtel, welche auf dem Beifahrersitz abgelegt war. Im gleichen Augenblick fuhr er auf den VW eines 47-Jährigen aus Herzogenrath auf, welche vor ihm fuhr. Bei dem Aufprall wurden der 54-Jährige, der 47-Jährige und dessen 44-Jährige Beifahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Firma gereinigt werden.

Leer - Unfall nach Sekundenschlaf

Gestern Nachmittag kam ein 62-jähriger Mann aus Leer gegen 17:25 Uhr auf der Heisfelder Straße aufgrund eines Sekundenschlafs mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er und seine 58-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Leeraner war mit seinem Mazda auf der Heisfelder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und kam dann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum und rutschte dann in einen Seitengraben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und warnt nochmals eindringlich vor den Gefahren des Sekundenschlafs.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 16:50 Uhr bis Sonntag, 11:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi A3 Sportback im Bereich der Stoßstange hinten links. Der Audi war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz eines Hotels in der Courbierestraße abgestellt. Die Polizei in Emden bittet Hinweisgeber oder Zeugen um Kontaktaufnahme.

Hesel - Kuh ausgebrochen - Polizei sucht Geschädigte

Bereits am vergangenen Freitagnachmittag war im Bereich Hesel eine Kuh von einer Weide ausgebrochen und durch diverse Vorgärten gerannt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Tier hierbei Schäden verursacht hat, bittet die Polizeistation Hesel Geschädigte um Kontaktaufnahme. Das Tier konnte schließlich durch den Landwirt eingefangen werden.

