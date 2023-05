Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Baumarkt++Diebstahl eines Gülleanhängers++Unfall zwischen E-Scooter und Pkw++

Weener - Diebstahl aus Baumarkt

Am 16.05.2023 kam es gegen 15:20 Uhr in einem Baumarkt an der "Neue Feldstraße" zu dem Diebstahl einer elektrischen Säbelsäge. Ein 48-jähriger Mann nahm das in einem Koffer befindliche Werkzeug an sich und hatte die Absicht den Laden, trotz Ansprache durch eine Mitarbeiterin, mit dem Diebesgut zu verlassen. Zwei weitere Mitarbeiter des Baumarktes konnten den Tatverdächtigen anhalten. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Polizei Weener nahmen den Mann, der zurzeit über keine feste Adresse verfügt, vorläufig in Gewahrsam und stellten bei der weiteren Sachverhaltsprüfung fest, dass zusätzlich ein Haftbefehl gegen den 48-jährigen vorlag. Nun muss er sich noch in einem weiteren Strafverfahren verantworten.

Nortmoor - Diebstahl eines Gülleanhängers An der Dorfstraße wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch von einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände ein Gülleanhänger entwendet. Der einachsige Anhänger mit einem Fassungsvermögen von 7000 Litern wurde von unbekannten Tätern auf derzeit nicht bekannte Art abtransportiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten die Polizei Moormerland zu kontaktieren.

Westoverledingen - Unfall zwischen Pkw und E-Scooter Als eine 23-jährige E-Scooter-Fahrerin auf der Papenburger Straße an einer Fußgängerampel in Höhe der Pastor-Kersten Straße die Fahrbahn überquerte, obwohl für die Überquerung das Rotlicht der Bedarfsampel angezeigt wurde, kam es zu einem Unfall. Eine 43-jährige Pkw- Fahrerin befuhr zeitgleich die Papenburger Straße in Fahrtrichtung Papenburg und kollidierte dann mit der plötzlichen querenden Scooter-Fahrerin. Die 23-jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. An dem Pkw der 43-jährigen entstand leichter Sachschaden. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

