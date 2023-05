Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, den 18.05.2023

Leer (ots)

++ Exhibitionistische Handlung ++ Diebstahl eines Außenbordmotors - Zeugen gesucht ++ Trunkenheitsfahrt ++ Ladendiebstahl mit anschließenden Körperverletzungen ++ Verkehrsunfallfluchten (2x) - Zeugen gesucht

Leer - Exhibitionistische Handlung

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am 17.05.2023 gegen 16:00 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in Leer gekommen. Dabei entblößt ein 39-jähriger Mann aus Aurich sein Geschlechtsteil vor den 13-, 14-, 17- und 18-jährigen weiblichen Opfern. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt und er hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten. Die minderjährigen Opfer wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Detern - Diebstahl eines Außenbordmotors

In der Zeit zwischen dem 16.05.2023, 00:00 Uhr und dem 17.05.2023, 07:45 Uhr entwendet eine bislang unbekannte Täterschaft einen Außenbordmotor der Marke Honda an einer Privatanschrift in der Jümmestraße. Dieser wird zuvor von einem Boot abmontiert, wodurch es zu einem Sachschaden kommt. Die derzeitige Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 17.500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:45 Uhr kontrollieren Polizeibeamte im Hoheellernweg einen 50-jährigen Fahrzeugführer aus Leer und dessen Pkw. Im Verlauf der Kontrolle wird deutlicher Alkoholgeruch, ausgehend von dem Fahrzeugführer, festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,10 Promille. Aufgrund dessen wird eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus in Leer durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers und der Pkw-Schlüssel werden sichergestellt. Der Mann hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Leer - Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung - Zeugen gesucht

In einem Drogeriemarkt an der Mühlenstraße kommt es am 17.05.2023 gegen 15:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Dabei entnehmen zwei bislang unbekannte männliche Personen und eine 18-jährige Frau aus Holtland Parfüm aus den Auslagen der Drogerie und entpacken diese. Der Vorgang wird durch eine Mitarbeiterin beobachtet und die Täter werden folglich angesprochen. Daraufhin schubsen die beiden männlichen Täter vor Ort anwesende Zeugen um unerkannt von der Örtlichkeit zu flüchten. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Rangelei mit einem weiteren Zeugen in Folge dessen einer der Täter nach diesem tritt. Der Zeuge wird dadurch leicht verletzt. Die 18-jährige Frau wird im Anschluss der hiesigen Dienststelle zugeführt. Sie und die bislang unbekannten weiteren Täter haben sich nun in Strafverfahren zu verantworten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 17.05.2023, in der Zeit von 06:30 Uhr und 12:50 Uhr, kommt es auf einem Parkplatz des Amtsgerichtes zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher touchiert, vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz, einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw der Marke Audi in grau Farbe. Im Anschluss daran entfernt er sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Auf der Landesstraße in Höhe der Ortschaft Burlage kommt es am 17.05.2023 um 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei befährt ein 22-jähriger Mann aus Westerstede mit einem Gespann aus Zugmaschine und Anhänger die L 30 in Richtung Papenburg. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer befährt die L 30 in entgegengesetzter Richtung mit einem Gespann. In einem dortigen Kurvenbereich gerät der unbekannte Verkehrsteilnehmer auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch muss der Mann aus Westerstede mit seinem Gespann auf den Grünstreifen ausweichen. Es entsteht Sachschaden an dem Grünstreifen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

