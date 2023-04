Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 76-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Boizenburg (ots)

Am Dienstagabend, 18.04.2023, ereignete sich in Boizenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin in dessen Folge die 76-jährige schwer verletzt wurde. Anhand der Spurenlage an der Unfallstelle sowie einer Befragung von Zeugen befuhr der 41-jährige Fahrer eines Skoda gegen 19:20 Uhr den Weg der Jugend in Boizenburg. Hier beabsichtige der Skoda-Fahrer nach rechts in die Bahnhofsstraße abzubiegen. Die 76-jährige Radfahrerin befuhr die Bahnhofsstraße aus Richtung Stadtzentrum kommend in Richtung Bahnhof. Beim Abbiegevorgang missachtete der Skoda-Fahrer die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und es kam zum Zusammenprall. In der Folge stürzte die 76-Jährige mit ihrem Fahrrad und zog sich Kopfverletzungen zu. Die schwerverletzte Frau musste mit einer Rettungswagenbesatzung ins Boizenburger Krankenhaus gebracht werden. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Skoda-Fahrers ergab keine Auffälligkeiten. Der Unfallschaden wird auf 50 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

