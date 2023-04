Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Wismar (ots)

Am 17.04.2023 befuhr gegen 18 Uhr der 51-jährige Fahrer eines BMW die B 106 aus Richtung Dorf Mecklenburg kommend in Richtung Wismar. Zeitgleich befuhr der 80-jährige Fahrer eines Pkw Honda den Kreisverkehr Wismar-Rothentor heraus in Richtung Schwerin. Bei Auffahren auf den Fahrstreifen der B 106 in Richtung Schwerin geriet der Honda-Fahrer über die mittlere Fahrbahnmarkierung und prallte in der Folge ungebremst in die Front des BMW. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 80-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Hanse-Klinikum. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten im Anschluss geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 35.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

