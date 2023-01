POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende einen Kompaktbagger in Wardenburg entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Samstag, 21. Januar 2023, 14:00 Uhr, bis Montag, 23. Januar 2023, 08:00 Uhr, haben Unbekannte einen Kompaktbagger des Herstellers "Bobcat" aus einem Neubaugebiet in Wardenburg entwendet. Der Bagger ...

