POL-NI: Versuchter Portemonnaiediebstahl:

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, den 14.07.2022 zwischen ca. 12.45 und 15 Uhr an der Straße Am Mahnenkamp in Nienburg ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Wenden auf einer Hofeinfahrt einer Doppelhaushälfte Teile eines ...

