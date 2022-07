Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Holtorf - Festnahme nach räuberischem Diebstahl; 22-Jähriger leistet Widerstand, beleidigt und bespuckt Polizeibeamte

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt gegen zwei junge Nienburger (32, 22 J.), die u.a. dringend verdächtigt sind, am Montagabend am Freibad in Holtorf Bargeld aus der Kioskkasse entwendet zu haben. Einer der beiden Männer leistete bei der anschließenden Festnahme zudem Widerstand, beleidigte und bespuckte die Polizeibeamten.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen sollen die beiden Täter gegen 18.10 Uhr eine Angestellte des Kiosks abgelenkt und Bargeld aus der Kasse entwendet haben. Ein in der Freizeit befindlicher, zufällig anwesender Polizeibeamter nahm nach einem Hinweis unvermittelt die Verfolgung auf. Ihm gelang es, die beiden Männer auf einem Gehweg hinter dem Freibad einzuholen. Als er sich als Polizeibeamter zu erkennen gab, bedrohten und schubsten die Beschuldigten den Polizisten.

Gegenüber den unmittelbar darauf eintreffenden uniformierten Polizeibeamten verhielt sich der 22-Jährige weiterhin unkooperativ und zunehmend aggressiver. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete er aktiven Widerstand, zudem spuckte er einem Polizeibeamten in das Gesicht.

Aufgrund des Verdachts einer möglichen Alkoholbeeinflussung des 22-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden durch den richterlichen Bereitschaftsdienst eine Blutentnahme angeordnet, die in der Polizeidienststelle von einem Arzt durchgeführt wurde. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Der 32-Jährige verhielt sich gegenüber den uniformierten Kräften kooperativ. Da er die Festnahme filmte, wurde sein Mobiltelefon als Beweismittel für das Strafverfahren beschlagnahmt. Er wurde ebenfalls zur Polizeidienststelle transportiert und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gegen beide Beschuldigten wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt, gegen den 22-Jährigen zusätzlich wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Während der Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell