Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Verletzten

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 15.07.2022 um 18:20 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Rinteln in Fahrtrichtung Breite Straße auf Höhe der Kreuzung Hafenstraße/Auf der Bünte zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen. Ein unbekannter vorausfahrender Pkw und ein diesem folgender Pkw bremsten bis zum Stillstand ab. Eine 36-jährige Rintelnerin mit ihrem Pkw Seat hielt hinter diesen beiden Fahrzeugen, ein 17-jähriger Rintelner mit seinem Krad der Marke KTM bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Seat auf. Hierbei stürzte der Kradfahrer und verletzte sich ebenso wie seine 18-jährige Sozia aus dem Auetal. Beide Personen wurden dem Klinikum Schaumburg in Obernkirchen zugeführt. Insgesamt entstand Sachschaden an beiden Kraftfahrzeugen von insgesamt ca. 4500,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell