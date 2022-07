Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Mauer beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, den 14.07.2022 zwischen ca. 12.45 und 15 Uhr an der Straße Am Mahnenkamp in Nienburg ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Wenden auf einer Hofeinfahrt einer Doppelhaushälfte Teile eines Zufahrttors. Anschließend entfernte der Verursacher sich vom Unfallort, ohne den Geschädigten zu informieren. Durch den Zusammenstoß verschob sich ein massiver Torpfeiler, auch brachen Steine von diesem ab. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell